Sucre | 50 familias del sector El Cerrito de Guaca en Bermúdez estuvieron ocho días sin electricidad

Este jueves, los habitantes del sector El Cerrito de Guaca, en la zona oeste del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, cumplieron ocho días sin energía eléctrica luego de que se dañara un transformador que da energía a unas 50 familias que habitan en el lugar.

Carmen Guevara, una de las afectadas, dijo que la respuesta que recibieron por parte de las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) es que "no había transformadores" en la entidad y por tanto no podían suplir la necesidad. “Es algo desesperante”.

Explicó que el aparato se había dañado hace ocho días y la carencia se convirtió en una tortura, porque en el sector viven niños, adultos mayores, discapacitados e hipertensos, que son quienes sufren con más rigor la falta de electricidad.

Sin agua

Por si fuera poco, añadió Guevara, con la electricidad funcionan las bombas que les permiten abastecerse de agua y al no poder usarlas, tampoco pueden disfrutar del recurso.

Ante la situación, precisó que deben salir hacia otras comunidades para procurar ayuda con el agua y otros servicios.

En su caso, relató que tiene un niño de 10 años que se descompensó con el calor y una niña que padece convulsiones y necesita sus comodidades para que no le den las crisis.

Pidió a la gerencia de Corpoelec y a la alcaldía una respuesta pronta y efectiva para el problema.

Denunció que hay otro sector donde se cayeron unas líneas desde hace unos cinco días y no han mandado una cuadrilla porque no hay vehículo.

La noche de este jueves y previa gestión de la misma comunidad, una comisión retiró en Cumaná dos transformadores, uno de los cuales será colocado en El Cerrito este viernes.

