Suben a nueve los muertos en el tiroteo a manos de un alumno de 16 años en Turquía

Al menos nueve personas han muerto y trece han resultado heridas, seis de ellas de gravedad, en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaras, en el que también murió el agresor, un alumno del centro de unos 16 años.

El ministro del Interior turco, Mustafa Çiftçi, señaló desde el lugar de los hechos a la prensa que uno de los nueve fallecidos es profesor y los otro ocho son alumnos de quinto curso, lo que corresponde a entre diez y once años de edad.

Entre los trece heridos hay seis en estado grave, señaló Çiftçi, subrayando que no se trata de un atentado terrorista sino un ataque individual de un alumno del colegio.

Distintas armas utilizadas en el ataque

Ünlüer precisó que el agresor empleó cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía, y llevaba siete cargadores en una mochila.

El atacante murió durante el tiroteo, pero aún no se sabe si se suicidó o se disparó accidentalmente, señaló el gobernador.

El alumno estaba en la octava clase, lo que normalmente corresponde a una edad de 14 años, pero la emisora Halk TV asegura que tenía alrededor de 16 años.

El alumno había mostrado «problemas psicológicos»

El alumno estaba en la octava clase, lo que normalmente corresponde a una edad de 14 años, pero la emisora Halk TV asegura que tenía alrededor de 16 años.

Según testigos citados por el diario Cumhuriyet, el alumno entró en dos aulas distintas y disparó de forma continua, cambiando los cargadores sin dejar de hacer fuego.

Estas fuentes apuntaron también que según responsables del colegio, el alumno había mostrado ya antes «problemas psicológicos», aunque no precisaron más.

Investigación del suceso

Los ministros de Interior, Mustafa Çiftçi, Educación, Yusuf Tekin, y Sanidad, Kemal Memisoglu, están viajando a Kahramanmaras y el Ministerio de Justicia ha encargado a varios fiscales jefe investigar el suceso.

Como primera medida, el padre del alumno, antiguo policía, ha sido detenido, informa la cadena NTV.

Ayer mismo, un exalumno de un centro de Siverek, municipio de la provincia vecina de Sanliurfa, a 200 kilómetros de Kahramanmaras, hirió a 16 personas en un centro escolar antes de suicidarse.

Estambul / EFE