Steve Carell, Feid y Adam Sandler forman parte del festival de comedia Netflix is a Joke

El festival de comedia de Netflix regresará a Los Ángeles con una programación que incluye monólogos, espectáculos de variedades y grabaciones de pódcast de comedia en vivo, con la participación de figuras como Steve Carell, Feid, Marcello Hernández y Adam Sandler.

El evento tendrá una semana de duración, del 4 al 10 de mayo próximo, y contará con más de 350 shows en vivo repartidos en más de 35 sedes emblemáticas de la ciudad californiana.

El cartel de este año incluye 'Night of Too Many Stars', un evento liderado por Jon Stewart, en el que participarán Conan O’Brien, Steve Carell, Jimmy Kimmel, Bob Odenkirk, o Adam Sandler en beneficio a la organización NEXT for Autism.

Kevin Hart presente

El cómico Kevin Hart llevará al festival, el 4 y 5 de mayo, la final de su programa 'Funny AF con Kevin Hart', una competencia internacional en busca del próximo comediante más divertido del mundo.

El encuentro además tendrá un homenaje a Pee-wee Herman, el personaje interpretado por el fallecido Paul Reubens, un espectáculo de variedades con actuaciones musicales y cómicas de The B-52s, Mark Mothersbaugh y Gerald Casale de DEVO, Danny Elfman o Natasha Lyonne. Además, el cantante colombiano Feid y el cómico cubano-estadounidense Marcello Hernández se reunirán en un show de comedia en español en el Hollywood Bowl.

Mientras que jugadores de los Dodgers de Los Ángeles, dos veces campeones de la Serie Mundial de béisbol, participarán en un espectáculo nocturno de comedia en vivo presentado por Will Smith, entre otros eventos.

Los Ángeles / EFE