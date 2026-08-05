Tigres de Aragua definió a su cuerpo técnico para la próxima campaña (+Fotos)

La gerencia de los Tigres de Aragua ha hecho oficial el cuerpo técnico que tomará las riendas del equipo para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A través de un comunicado de prensa, publicado en redes sociales, los felinos indicaron que el grupo será encabezado por el mánager Miguel Pérez, quien será acompañado por unos coaches repletos de experiencia.

A su lado, Pérez tendrá a Ramón Hernández, una de las mentes más experimentadas del béisbol caribeño, como coach de banca. También lo acompañarán los instructores Cibney Bello (pitcheo), Guillermo Moscoso (bullpen), Hensley Meulens (bateo), Yorvit Torrealba (receptores), Russell Vásquez (tercera base), Víctor Oramas (primera base) y Ángel Tovar (control de calidad).

Profundidad en el staff: El "Taxi Squad"

Pensando en la exigencia del calendario y la rotación de personal, la franquicia felina incorporó a su Taxi Squad a dos nombres de respetada trayectoria en la pelota criolla: Horacio Estrada y Silverio Navas, quienes estarán disponibles para reforzar las labores técnicas del club a lo largo de la zafra.

"Buscamos un equilibrio perfecto entre estrategia moderna y la maña propia de nuestra liga. Este cuerpo técnico reúne credenciales de sobra para guiar al equipo al nivel que exige la fanaticada", destacaron voceros de la gerencia felina.

Con la estructura de mando definida, los Tigres de Aragua comenzarán la planificación logística de la pretemporada con la mirada puesta en el arranque de la contienda 2026-2027 de la LVBP que se iniciará en octubre.

Maracay / Redacción Web