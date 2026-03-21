Solicitan que se declare a Cruz Salmerón Acosta en emergencia por crisis del agua (+Fotos)

Vecinos de Araya, en municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, denunciaron las duras condiciones y penurias que vienen padeciendo con la ausencia del servicio de agua por tubería.

Una situación que, pese haberse agravado con la falla en el Sistema Turimiquire, no es nueva para quienes habitan en la península.

Javier Márquez, vecino de Araya y dirigente sindical, manifestó que hay mucha preocupación por la gravedad del problema y recordó a las autoridades actuales que esta situación no es nueva.

Crisis

“No son los más de 20 días que tienen los municipios Sucre, Bolívar o Nueva Esparta sin agua, en Cruz Salmerón Acosta tenemos una crisis histórica”, enfatizó.

Dijo que la carencia es continua y en muchos sectores han llegado a estar hasta dos y tres meses sin agua por distintas razones, “se rompe la tubería, se daña la bomba”, por lo que cree que no ha habido capacidad humana ni voluntad política para resolver el abastecimiento de agua, “que es vital, no es cualquier problema”.

Agregó que las autoridades no se han pronunciado sobre una solución a largo plazo, mientras les dan entre 100 y 200 litros por familia, “quién puede vivir en una familia de cinco personas con esa cantidad de agua”.

Llamó a los entes nacionales a tomar medidas y que se decrete al municipio en emergencia y dar respuestas al pueblo.

Desespero

Reseñó que en sectores como Manicuare, los vecinos han recurrido a la excavación de pozos, para ver si consiguen agua dulce, situación extrema que denota la desesperación de la gente. “Ya casi no hay agua en esas pocitas”, dijo Márquez.

Se quejó además de la falta de capacidad local y regional para responder a la población. “Es una situación grave, es el agua y se requiere respuesta inmediata. Estamos al borde del colapso”.

Pidió a la presidenta Delcy Rodríguez que tome el caso personalmente, “porque esto se le escapó de las manos a quienes están en el poder”.

Sucre/ Corresponsalía