Solicitan atención para la calle 1 de Barrio Lindo de Barcelona

Habitantes y transeúntes solicitan atención oportuna para la calle 1 del sector I de Barrio Lindo de Barcelona, capital del estado Anzoátegui.

En primer lugar, piden que recojan los desechos sólidos que están acumulados tras la limpieza del canal de aguas servidas, que pasa por un tramo de la arteria vial.

"Limpiaron eso hace más de dos semanas y todavía no han venido a recogerlo. Hay personas inconscientes que aprovechan la acumulación que existe y echan su basura allí, están convirtiendo este espacio en un vertedero. Necesitamos que por favor se aboquen a brindar respuesta oportuna", expresó Aura Medina, una de las transeúntes.

Los vecinos solicitaron a las autoridades competentes que atiendan un desbordamiento de aguas negras que, supuestamente, proviene de una tanquilla que está ubicada entre los desechos acumulados. El líquido atraviesa la vialidad y se estanca en el cruce con la calle 2.

También necesitan que se recupere la vía de manera integral, ya que tiene el asfalto desgastado, al parecer, desde hace más de 10 años.

Mercedes Castro, quien pertenece al Consejo Comunal Manuelita Sáenz en Marcha, manifestó que desde la comunidad le han realizado el llamado en varias oportunidades a la alcaldía, para que mande a los camiones a recoger los desechos, por lo que están en espera.

De igual manera, indicó que se ha planteado la necesidad de mejorar las condiciones de la calle.

Barcelona / Elisa Gómez