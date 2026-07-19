Solicitan al gobernador de Anzoátegui que atienda el problema del transporte para el personal del hospital Razetti

El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en Anzoátegui, Yovanny Yaguaracuto, elevó su voz este viernes, para solicitarle al gobernador Luis Marcano que se aboque a atender el problema del transporte para el personal del Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, municipio Simón Bolívar.

Según Yaguaracuto, los empleados llevan más de dos semanas sin gozar definitivamente de este beneficio, que contaba con dos unidades operativas.

Aseguró que la situación fue planteada ante la directiva del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) y les dijeron que se había llegado a un acuerdo para brindar respuesta, pero no han visto resultados.

"Lamentablemente eso no se ha cumplido, los trabajadores están pagando las consecuencias. Queremos hacerle un llamado al gobernador para que, por favor, se aboque al problema del transporte de los trabajadores del Razetti, porque el sueldo que ganamos no da y serán responsables las autoridades Saludanz que los trabajadores nos asistan", expresó.

Por otro lado, el representante sindical señaló que para la próxima semana tiene previsto sostener un encuentro con la nueva directora de recursos humanos de la gobernación, a quien previamente le había realizado la solicitud de reunión por escrito, para llevar los planteamientos tanto del personal de la gobernación como del ministerio.

Barcelona / Elisa Gómez