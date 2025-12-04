Solera celebra 70 años de innovación con una edición especial denominada Bohemia (+Fotos)

Solera celebra su aniversario 70 en el mercado venezolano reafirmando su estatus como símbolo de calidad, vanguardia e innovación. Y qué mejor forma de celebrarlo que con la salida de una nueva cerveza, una edición especial titulada: Solera Bohemia.

Según una nota de prensa, desde su llegada en 1955, Solera se posicionó como la pionera en el segmento de cervezas premium en el país. Siete décadas después, la marca continúa conectando con los consumidores, demostrando que una buena cerveza es atemporal y está en las buenas y siempre.

Una propuesta dorada y equilibrada

La nueva Solera Bohemia ha sido diseñada para ofrecer una experiencia sensorial única. Se distingue por su tono dorado y brillante, acompañado de una espuma blanca consistente. En boca, se presenta como una cerveza balanceada, caracterizada por un sutil dulzor proveniente de sus maltas tostadas, lo que la convierte en una opción refrescante y fácil de tomar.

Esta edición especial busca celebrar la trayectoria de la marca y conectar con el público joven, acercándolos a las tendencias y sabores globales que definen el mercado actual.

El lanzamiento de Solera Bohemia viene acompañado de una campaña de despliegue con fuerte presencia en redes sociales y puntos de venta a escala nacional. Para celebrar esta "vuelta al sol", la marca realizó un evento exclusivo en Galipán. En un ambiente festivo, los asistentes pudieron degustar la nueva propuesta y celebrar la trayectoria de la marca, junto con una cata dirigida por el maestro cervecero Luis Vanegas, que exaltó la experiencia sensorial centrada en la frescura, tono dorado y espuma cremosa.

Festejo

“Celebramos la trayectoria de Solera, que lleva 70 años y a partir del día de hoy nuestra marca comienza a escribir una nueva historia. La ocasión había que celebrarlo por todo lo alto”, expresó Beatriz Pachano, gerente de Categoría Cervezas Premium.

Los consumidores podrán conocer más detalles sobre las actividades de aniversario y las características de la nueva Solera Bohemia en el usuario @solerapremium en redes sociales.

