SNTP se opone a un registro obligatorio de medios digitales por considerarlo un "mecanismo de control"

Luego de que la analista política Indira Urbaneja dijera que se debe avanzar hacia un registro de portales digitales de noticias en el país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) manifestó su firme rechazo a cualquier iniciativa de este tipo.

A través de un comunicado difundido recientemente en sus redes sociales, la organización gremial argumentó que esta medida no responde a necesidades técnicas, sino a una "lógica de control" por parte de las autoridades.

El SNTP enfatizó que en el entorno de Internet, donde no existe una limitación del espectro, la imposición de registros o autorizaciones previas para los medios digitales constituye una forma directa de restricción a la libertad de expresión. Asimismo, sostiene que estas medidas condicionan quién puede ejercer este derecho fundamental.

"Los medios digitales no deben estar sujetos a estos procedimientos", afirmó el SNTP en su mensaje.

El sindicato destacó que el mecanismo adecuado para la regulación de contenidos debe ser la "responsabilidad posterior", siempre que se aplique con las debidas garantías constitucionales y respetando el debido proceso, en lugar de controles previos que limiten la publicación de información.

El comunicado también contextualiza esta preocupación dentro de la situación actual de los medios en Venezuela. El SNTP recuerda la existencia de un patrón de bloqueos, cierres y restricciones que ya afecta a diversos medios de comunicación en el país. En este escenario, la implementación de un registro obligatorio para medios digitales vendría a profundizar este modelo de control estatal sobre la información.

Finalmente, el SNTP reitera que cualquier propuesta de registro no puede tener carácter obligatorio ni condicionar el derecho a publicar información. Asimismo, la organización subraya que no debería implicar una autorización previa por parte de organismos gubernamentales ni dar lugar a sanciones en caso de que un medio decida no registrarse.

Caracas / Redacción web