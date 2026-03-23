SNTP alertó sobre retraso judicial en el caso del periodista Román Camacho

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que el periodista Román Camacho cumple 30 días a la espera de una decisión judicial sobre su solicitud de sobreseimiento, pese a que la ley establece un plazo de 15 días para este tipo de respuestas.

De acuerdo con la organización, el tribunal encargado del caso no ha emitido pronunciamiento, lo que mantiene al comunicador bajo medidas cautelares y sin libertad plena. El SNTP advirtió que esta demora constituye una vulneración a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

La causa contra Camacho se originó tras la publicación de una nota periodística sobre un homicidio ocurrido en Petare. Por este hecho, el periodista enfrenta cargos por presunta incitación al odio y difusión de noticia falsa.

"El silencio frente a su solicitud de sobreseimiento vulnera el debido proceso, privándolo de su libertad plena", agregó el SNTP.

Caracas / Redacción web