Smpnna de Bermúdez notificó normas para la participación de niños y adolescentes en el Carnaval

Leonel Pastrano, presidente del Sistema Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Smpnna) en Bermúdez, estado Sucre, informó sobre despliegue que ejecutará el organismo en el venidero Carnaval de Carúpano 2026, para garantizar y proteger los derechos de los menores durante la festividad.

Pastrano adelantó que trabajarán de forma integrada con entes como la coordinación carnaval, Seguridad Ciudadana y el Instituto de Turismo. “Estamos ya en la planificación, en la espera de que comiencen a desarrollarse las actividades carnestolendas”.

Señaló que durante el festejo promoverán el respeto al sano esparcimiento y a la recreación por parte de niños y adolescentes, pero también están obligados a hacer cumplir sus deberes.

“En Bermúdez hay un sistema de protección activo garantizando los derechos de nuestros niños y haciendo que la sociedad respete esos derechos. Además, que ellos comprendan la obligación que está contemplada en las normas”.

Informó que están activos con la permisología que se requiere para la participación de niños y adolescentes en comparsas, carrozas y eventos alegóricos, una serie de normas establecidas en la ley del área y que la coordinación del carnaval, el Smpnna y otros organismos, llaman a cumplir en función de la protección del sector.

Requisitos

Los padres o representantes de niños y adolescentes que participarán en eventos deberán consignar copia de la partida de nacimiento del mismo, copia de la cédula, si posee, y copia de la cédula del representante.

Además, copia de cédula del encargado del evento, comparsa o carroza, y una exposición de motivos sobre la vestimenta, recorridos, horarios y los días de participación. Es de recalcar que sólo los padres pueden autorizar la participación del menor.

Llamó a los padres a ejercer la protección y cuidado de sus hijos durante el evento, al tiempo que anunció que estarán atentos ante cualquier vulneración de derechos por parte de los representantes, que en ocasiones pierden o abandonan a sus muchachos.

Fue tajante al afirmar que aplicarán sanciones establecidas en la norma. “Si un niño desaparece por negligencia de papá o mamá, se aplicarán sanciones administrativas y penales”.

Citó los artículos 434 del Código Penal y en la Ley de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, en lo referido a la obligación de crianza.

Sucre / Corresponsalía Carúpano