Sinvema: Sigue la baja asistencia estudiantil en planteles de Anzoátegui por temor

A pesar de que La Guaira y Caracas fueron las zonas más afectadas del país por los fuertes terremotos del pasado 24 de junio, en el estado Anzoátegui también persiste el temor y esto se ha visto reflejado en el reinicio de actividades académicas esta semana.

Según lo reportado por la presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en la entidad, Maira Marín, entre el lunes 7 y martes 8 de julio se ha registrado una asistencia estudiantil de alrededor de 30%, debido al miedo que aún tienen los padres y representantes, luego de los movimiento sísmicos.

Marín precisó que en la mayoría de salones de los planteles anzoatiguenses había entre cinco y ocho alumnos, y en algunos ni siquiera recibieron a uno.

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En cuanto al personal docente y administrativo, la representante de Sinvema aseguró que sí está asistiendo el 100% desde ayer con el fin de culminar las actividades que restan del año escolar 2025-2026.

Marín reiteró el llamado que hizo ayer a las autoridades sobre la necesidad de que sean evaluadas las condiciones de todos los centros educativos del estado, pues, resaltó que antes de los terremotos ya muchos venían presentando fallas estructurales.

"Al parecer iban a empezar hoy las evaluaciones", acotó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez