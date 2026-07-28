Águilas del Zulia reforzó su plantilla con Elías Díaz y Carlos Navas

La planificación de la próxima temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) de Águilas del Zulia no se detiene y el equipo realizó el tercer cambio de la semana, en esta oportunidad con los Bravos de Margarita, desde donde llegan el receptor grandeliga Elías Díaz y el pitcher relevista Carlos Navas, por el también careta José Herrera y los infielders José Colmenares y Luiyin Alastre.

Según una nota del departamento de prensa de la novena rapaz, Díaz, catcher zuliano con 12 temporadas de participación en Las Mayores, dará profundidad y experiencia detrás del plato a los rapaces. El Más Valioso del Juego de Estrellas de MLB en el 2023 actualmente cumple campaña con los Texas Rangers.

Elías Díaz es considerado uno de los mejores receptores defensivos de la gran carpa, debido a su gran capacidad de llevar el juego y un alto porcentaje de corredores puestos out en intento de robo, con un promedio de 40% en su carrera, que supera la media en MLB, que se ubica en 23.6 %. De por vida además registra porcentaje de fildeo de .988.

Entre sus estadísticas individuales en el big show se encuentran: 75 jonrones, 342 carreras impulsadas, 137 dobles, y 287 anotadas en 873 juegos. Su última participación en la LVBP fue en la campaña 2016-17, en la que jugó en 12 desafíos y se fue de 39-11 (.282), con tres dobles, un jonrón y trío de empujadas.

Refuerzo para el bullpen

El segundo jugador que llega en el movimiento es el lanzador relevista Carlos Navas, derecho que dará profundidad al relevo rapaz para los episodios finales de los juegos.

Navas, fue líder en salvados (14) de la LVBP en la temporada 2023-24, además en la novena insular también cumplió el rol de set-up, relevo intermedio y abridor ocasional.

En la cita 2025-2026, el nativo de Puerto Cabello en el estado Carabobo, dejó foja de cuatro triunfos, tres derrotas y dos rescates. Trabajó 24 innings y dos tercios, en los que abanicó a 17 rivales y su efectividad fue de 3.28.

Nuevas adiciones

Con esta transacción, son cinco en total las recientes incorporaciones al róster aguilucho. Las adiciones de Eĺias Díaz y Carlos Navas, completan un grupo de recientes adquisiciones del Zulia.

Previamente se unieron a la escuadra el jardinero Luis Matos, el infielder Keiner Delgado y el lanzador zurdo Juan Diego Rojas.

Maracaibo / Redacción Web