Oficialismo fija condición para el diálogo: pedirá el levantamiento de sanciones

El Gobierno venezolano acudirá a la nueva mesa de negociación formal del próximo 1 de agosto con una exigencia central en la agenda: el levantamiento definitivo de las sanciones internacionales impuestas al país.

Así lo anunció este lunes Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro del Interior, quien es uno de los representantes del oficialismo.

"Las conversaciones, cuyo inicio oficial está pautado para este viernes, sentarán en la mesa a representantes de la actual Asamblea Nacional -AN- y a un sector de exdiputados del Parlamento electo en 2015", explicaron medios digitales.

Palabras

"Nosotros vamos con una sola propuesta: la paz de este país, el levantamiento de sanciones debe ser parte de ese diálogo, claro", dijo Cabello durante la rueda de prensa semanal del PSUV transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).

Enfatizó que el oficialismo se presentará a la cita "en un solo bloque" coherente, marcando distancia frente a lo que calificó como una marcada fragmentación dentro de las filas adversarias.

Por el sector opositor, el proceso de diálogo es encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, quien preside la fracción parlamentaria respaldada por Estados Unidos que defiende la legitimidad de la Cámara de 2015.

Figuera ha señalado que figuras clave del liderazgo opositor, como María Corina Machado, resultan "muy importantes en este proceso".

Vocería gubernamental

La vocería oficialista estará liderada por su presidente, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El arranque de las negociaciones este 1 de agosto pondrá a prueba la capacidad de ambas partes para conciliar la exigencia gubernamental del fin de las sanciones con las demandas opositoras de restitución institucional y garantías electorales.

Caracas / Redacción Web