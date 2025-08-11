Sintraudo critica que el sueldo mínimo ya esté por debajo de un dólar

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo), Ignacio Díaz, mostró su descontento porque ya suman más de 1.200 días sin aumento salarial en Venezuela.

Criticó, además, que el sueldo mínimo (Bs 130) ya esté por debajo del valor de un dólar, que según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) es de Bs 131,12 (precio de este lunes 11).

"Lo que creíamos imposible sucedió. Tenemos un sueldo mínimo de 0,99 centavos de dólar en la patria de Bolívar gracias a las políticas ´hambreadoras´ impuestas por el régimen sin piedad a los que, con mucho esfuerzo, buscamos el sustento propio y de nuestras familias", manifestó.

Díaz resaltó que en medio de la falta de ajustes salariales en el territorio nacional la canasta alimentaria ya supera los 500 dólares.

"Estamos viviendo una crisis económica que se dispara con el pasar de los días. Millones de hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad están sobreviviendo en una nación rica, pero gobernada por corruptos. A pesar de las adversidades seguimos luchando, convencidos de que estamos cerca de revertir tanta desidia", expresó el secretario general de Sintraudo.