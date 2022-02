Sintraelec: falta de mantenimiento y escasa generación de megavatios inciden en aumento de apagones en Anzoátegui

Desde hace algunos años, los apagones se han convertido prácticamente en el viacrucis diario de los anzoatiguenses.

Algunas fallas eléctricas son corregidas rápidamente, mientras que otras se prolongan hasta por dos o tres días.

Todos los habitantes del estado se ven afectados, al menos una vez, por una de estas interrupciones.

"Ya casi nadie se sorprende cuando se va la luz porque el Gobierno nos ha acostumbrado a esto desde hace muchos años. Hasta hemos protestado por este problema, pero igual se siguen dando apagones", comentó Alejandra Brito, vecina del sector El Frío, en Puerto La Cruz.

Y este martirio se ha hecho mayor desde que llegó 2022, cuando el número de fallas ha aumentado de manera considerable.

Así lo afirmó el presidente encargado del Sindicato de Trabajadores del Fomento Eléctrico (Sintraelec), Miguel Massarelli, quien precisó que las suspensiones imprevistas en el suministro de energía han tenido un incremento de más de 100%.

"En 2021, el promedio de fallas en el sistema fue de siete a ocho reportes por semana, mientras que en este nuevo año hay hasta 20 reportes. Incluso, se han dado casos de dos y hasta tres reportes de fallas en un solo día. No deberíamos de pasar de dos o tres incidencias por semana. Anzoátegui ya está al nivel de estados como Guárico y Carabobo que reportan constantes fallas", aseveró.

de dólares se deben invertir para iniciar la recuperación de todo el sistema eléctrico a nivel nacional, afirmó el presidente encargado de Sintraelec, Miguel Massarelli. "A largo plazo la inversión podría ser de unos 30 millardos de dólares, eso es lo que hemos hablado y estimado en reuniones de dirigentes. Es necesario además que se aumenten los salarios y que se recuperen los beneficios económicos para que vuelvan los trabajadores y el personal capacitado que había anteriormente", acotó.

El dirigente sindical detalló que las principales irregularidades presentadas en el sistema son daños en transformadores, desgaste de fusiles y sobrecargas, entre otras.

"Al tema de las fallas en el sistema hay que agregarle que también se ha estado suspendiendo el servicio cada vez que se va a corregir alguna avería. Esto molesta a la población porque creen que es otro apagón y tienen razón de molestarse, porque ahora los cortes programados son notificados sólo por medios digitales y no todo el mundo tiene acceso a eso", señaló.



Causas de los apagones

De acuerdo con el diagnóstico hecho por el representante de Sintraelec, la principal causa de las múltiples averías en el sistema es la falta de mantenimiento preventivo.

"El último mantenimiento preventivo que se hizo con éxito fue en 2008. Esto se realizaba en el primer trimestre del año y por eso disminuía la cantidad de fallas eléctricas. Ahora lo que hizo la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) fue instalar cámaras y colocaron funcionarios a vigilar para ver quién está ´saboteando´ el sistema. El principal saboteador es el Estado, porque no invierte. Los cortes se siguen produciendo porque no hay un plan de inversión", enfatizó.

Otro de los factores que han incidido en el aumento de los apagones en Anzoátegui, sostuvo Massarelli, es la poca producción de megavatios que hay en la actualidad.

"Cuando hay apagones lo más común que se daña en los aires acondicionados son los kits de arranque. Eso está compuesto por el capacitador, el relé y el térmico, entre otras cosas. Estos bajones también dañan compresores y ahí la reparación es mucho más cara, pueden llegar hasta los 100 dólares incluyendo precio del repuesto, mano de obra y todo" Vicente Longart

El sindicalista precisó que las plantas generadoras del estado se encuentran operando a niveles mínimos.

"La planta de El Rincón genera 12 megavatios cuando su capacidad es de 50, la de Guanta 22 cuando fue diseñada para generar 80, y la Alfredo Salazar de Anaco sólo genera 45 megavatios a pesar de que puede llegar hasta 145. Esto sin contar que la planta Alberto Lovera de Guaraguao también se halla generando poco, unos 35 megavatios que son usados sólo para Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa)", explicó.

El presidente de Sintraelec destacó que Anzoátegui necesita 1.800 megavatios por día, pero sólo recibe 700 del sistema a nivel nacional. "Hay un déficit gigantesco. Si estuvieran funcionando las empresas de la zona industrial de Barcelona, como en el pasado, ya hubiésemos colapsado", aseveró.

Alta demanda de reparaciones

Los recientes apagones registrados en esta entidad no sólo han causado molestia en la mayoría de la población, sino que además han conllevado un incremento en la cantidad de personas que buscan recuperar electrodomésticos y otros equipos dañados debido a esta situación.

"Este año he tenido una alta demanda de clientes. Incluso, a mí mismo se me quemó un aire, un ventilador y la nevera por los últimos apagones. Me ha tocado reparar lo de mi casa y lo que me han traído los clientes", comentó el técnico en refrigeración, Vicente Longart.

Apuntó que lo que más ha reparado son aires acondicionados, ventiladores y neveras de diferentes tipos.

Su colega, Jorge Gómez, señaló que adicional a lo mencionado por Longart, a él le ha tocado arreglar televisores, si es que tienen remedio.

"Sobre todo los equipos que son actuales, que tienen pantalla plana, sufren mucho con los apagones. Siempre se les quema alguna pieza como la tarjeta madre o la fuente. También hay casos de pérdida total. Los televisores, junto a los microondas, son los más costosos de reparar", destacó.

Costos de los trabajos

Según la información suministrada por técnicos en refrigeración de la zona norte, el costo de revisión de algún aparato oscila entre 5 y 15 dólares, dependiendo de la persona contratada.

En lo que respecta a reparaciones de aires acondicionados, neveras o cualquier aparato relacionado con la refrigeración, estas tienen un valor básico de 25 dólares o su equivalente en bolívares. Esto sin contar el gasto por la adquisición del repuesto que se necesite.

Los servicios de electricidad son más caros, afirmaron técnicos consultados. Las revisiones varían entre 10 y 15 dólares y las reparaciones, dependiendo de lo exigente del trabajo, parten desde 30 dólares.

