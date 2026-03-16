Sindicatos y gremios se concentraron en la casa sindical de Barcelona para exigir mejores salarios y pensiones

La casa sindical de Barcelona sirvió de espacio este lunes 16 de marzo, para que representantes de los diferentes sindicatos y gremios que agrupa la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) se concentrarán para exigir mejores salarios y pensiones.

Durante la actividad, que inició pasadas las 9:00 am, dirigentes como Edisson Hernández, coordinador general del Movimiento de los Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en el estado Anzoátegui, elevaron su voz para decirle al gobierno nacional "que deje de ser cruel" y "pague como de ser".

Hernández rechazó las condiciones en las que viven todos los trabajadores, "que han dado el todo por el todo en sus puestos de trabajo", sin ser bien remunerados.

"Por eso desde aquí, en nuestra casa sindical, llamamos a todos los trabajadores a que nos unifiquemos en esta valiente lucha. Exigimos un salario de acuerdo a la canasta básica ya", fue parte de lo expresado por Hernández.

Rechazo

En su alocución, el presidente de Fetranzoátegui, Tito Barrero, catalogó como una "burla", que le hayan aumentado $30 al Bono de Guerra Económica, recientemente.

"Vamos a seguir en la calle para que el gobierno entienda que nosotros merecemos un salario digno y lo otro, que eso tiene que ser compensado. Nosotros estamos hablando de una estabilización del dólar. Mientras el dólar siga para arriba, seguirá la pérdida del poder adquisitivo", indicó.

Es por ello, que Barrero solicita el ajuste de $200 mensuales como mínimo, porque asegura que el gobierno tiene la capacidad para iniciar con este monto. Así como la estabilización de la moneda.

Los trabajadores aseguraron que si no existe respuesta en los próximos días, el 25 de marzo tomarán las calles para una nueva acción de protesta.

Barcelona / Elisa Gómez