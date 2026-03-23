Sindicatos y gremios acudieron a la Inspectoría del Trabajo de Barcelona a solicitar aumento salarial (+Fotos)

Representantes de aproximadamente 10 sindicatos y gremios que hacen vida en el estado Anzoátegui acudieron la mañana de este lunes a la Inspectoría del Trabajo, en Barcelona, para solicitar que se lleve a cabo un aumento salarial.

Se conoció que entre los que se dieron cita, con sus pancartas y consignas, siguiendo la actividad que se realizó de manera simultánea a nivel nacional, estaban los trabajadores del cemento, petroleros y del área de salud: Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) y el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-sas).

El secretario ejecutivo de Sintrasalud, Yovanny Yaguaracuto, manifestó que como parte de la concentración, entregaron un oficio para solicitarle a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que realice un ajuste de acuerdo a la canasta básica.

Palabras

"Es imposible la situación que cada día estamos viviendo con este aumento del dólar. No queremos más bonos, porque no tienen ningún beneficio. También aprovechamos de rechazar la propuesta de la Federación de los sindicatos oficialistas, que proponen aumento de $50 cada tres meses y eso no lo vamos a permitir, porque es una discriminación totalmente. A los que salgan de vacaciones en ese lapso, entonces no les corresponde el aumento", expresó.

Yaguaracuto reiteró que este 25 de marzo se concentrarán en la plaza Bombón de Barcelona, para continuar con los reclamos.

"Le estamos haciendo una invitación a los pensionados, a los jubilados, a las amas de casa y a todos los sindicatos porque este día esperamos una respuesta de la presidenta encargada, de lo contrario vamos a seguir en la calle", enfatizó.

Barcelona / Elisa Gómez