Sindicatos se concentraron en la Casa Sindical para exigir mejoras salariales (+Video)

En horas de la mañana de este jueves 12 de febrero los representantes de distintos sindicatos de trabajadores públicos se concentraron en la Casa Sindical de Barcelona para exigir mejoras salariales.

Los voceros aprovecharon la jornada en la que se celebra el Día de la Juventud para alzar la voz en nombre del personal activo, jubilado y pensionado que en marzo de 2026 cumplirá cuatro años con un salario mínimo en 130 bolívares, el cual calificaron de "limosna". Indicaron que la exigencia, al menos en principio, es que el ingreso sea equivalente a 400 dólares.

Pese a que en el último lustro han realizado nunerosas manifestaciones para pedir que su remuneración se ajuste al costo de la canasta básica (cosa que no han logrado), algunos dirigentes consideran que el panorama ahora es distinto. Tienen esperanzas de que el trabajo en conjunto del gobierno nacional con el de Estados Unidos finalmente abra el camino para un salario acorde a la realidad económica del país.

Objetivo

Tito Barrero, presidente de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), fue claro al señalar que la exigencia es que el salario mínimo suba a 400 dólares. Agregó que eso se verá reflejado en bonificaciones como la de fin de año o vacaciones y servirá para compensar la pérdida del poder adquisitivo que han tenido en la última década.

"Hoy (12 de febrero) han transcurrido exactamente mil 428 días sin que los trabajadores tengan un aumento salarial. Están ganando una miseria, una limosna que equivale a 0.33 dólares en este momento y es imposible que un trabajador viva con eso", expresó el dirigente.

A juicio de Barrero, los más necesitados son los jubilados, pues solo cobran los 130 bolívares de salario más un bono de guerra fijado en 50 dólares, aunque aseguró que cuando finalmente lo cobran vale menos. "Además las convenciones colectivas han sido voladas y pisoteadas", enfatizó.

Horacio Aray, representante de los jubilados y pensionados de la alcaldía de Barcelona, insistió en que sus ingresos deben ser acordes al Artículo 91 de la Constitución Nacional, que en resumen dice que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad.

Al ser consultado sobre qué los hace creer que volver a realizar actividades de protetsta puede tener un resultado distinto al de los últimos años en cuanto al aumento salarial, Aray indicó que las esperanzas están puestas en el trabajo en conjunto que vienen realizando desde hace poco más de un mes el gobierno venezolano y el estadounidense.

"No más migajas"

Edisson Hernández, coordinador del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en Anzoátegui, calificó de humillación que hayan pasado casi cuatro años con el mismo salario, tomando en cuenta que se devalúa a diario.

"Merecemos respeto. No estamos pidiendo migajas. Estamos pidiendo lo que sudamos, lo que trabajamos. No salario de hambre ni simbólico", expresó.

José "Cheo" Hurtado, presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), invitó a los trabajadores a dejar el temor a un lado y mantenerse firmes en la defensa de sus derechos. Puntualmente exigió la indexación de las prestaciones sociales, la eliminación del Sistema Patria y del instructivo Onapre.

Liberación de detenidos

José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) se sumó a las peticiones antes realizada. También pidió valorar lo hecho por los jubilados en sus años de servicio, razón por la que cree que deben tener una pensión digna, además de acceso a la salud y medicinas sin obstáculos.

Hizo un llamado para la liberación de los trabajadores detenidos por causas políticas y alertó que, aún con la posibilidad de tener una Ley de Amnistía, mientras no haya libertad sindical no habrá garantías.

Barcelona/ Javier A. Guaipo