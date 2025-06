Sindicato solicita a la gobernación que retome la asignación de recursos para el comedor de la UDO

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo), Ignacio Díaz, solicitó a la gobernación que retome la asignación de recursos para el comedor del Núcleo Anzoátegui a fin de que sea mejorado el menú diario.

Recordó que este es un compromiso que asumió el mandatario regional, Luis Marcano, cuando reactivaron el servicio de alimentación en el alma máter, pero que "este año no lo ha cumplido".

"Los recursos que se han recibido son de la Opsu, por providencia estudiantiles, y esos recursos no son de envergadura para cubrir ese servicio, por eso es que el servicio sale así con pocas cosas, porque para tratar de estirar esos recursos, se sirve un poquito de arroz con una presita de pollo y un pedacito de patilla, o en algunos casos pasta con carne molida y un cambur, de alli no sale. La verdad es que es muy poco, faltan otros contornos como ensaladas o plátano, no se está dando jugo ni pan. Ha mermado sustancialmente el servicio que se daba antes en el comedor. Incluso, antes se daba desayuno y almuerzo, mientras que ahora sólo se sirven almuerzos y en esas condiciones", resaltó.

Esta situación, añadió Díaz, ha provocado una merma en los comensales que frecuentaban el sitio.

"Se están dando en promedio 300 almuerzos diarios aproximadamente, y antes llegábamos a 800 o más. Aparte son 300 cuando es un día fuerte, porque por lo general van 250 o 270", precisó.

Estudiantes consultados se unieron al llamado de Sintraudo, pues consideran que este es uno de los servicios que más beneficia a los bachilleres que hacen vida en "La Casa Más Alta".

"Esto ayuda muchísimo porque así uno no tiene que regresar a su casa y gastar más pasaje, cuando toca quedarse más tiempo en la universidad. Esperemos que todo vuelva a como era antes que hasta daban jugo y los platos eran más resueltos. Además, ojalá y siempre se mantenga activo el comedor porque es beneficioso para todos, incluso para los trabajadores de aquí", comentó un joven que se identificó como Juan Luis Tovar.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez