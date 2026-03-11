Sindicato Maisanta avanza en la organización gremial para el proyecto Sambil en Lechería 

El presidente del Sindicato de la Construcción Maisanta en el estado Anzoátegui, Manfred Mendoza, aseguró que avanzan en la organización gremial para la ejecución del proyecto Sambil en Lechería, capital del municipio Diego Bautista Urbaneja.

Manifestó que, junto al equipo multidisciplinario que lo acompaña, realizan un trabajo respetando las leyes venezolanas y la tranquilidad de este territorio.

"Aquí, en el municipio donde vivo, los consejos comunales genuinos ya saben que Maisanta es quien va a llevar las riendas de este proyecto bonito para el beneficio colectivo. Estamos haciendo un censo sano, sin mezquindad. Mucha gente de Barcelona ha venido a la oficina oficial de Maisanta y se les está atendiendo, vienen alineados siempre con respeto porque el municipio lo que quiere es tranquilidad y nosotros se la queremos dar", expresó.

Consejos comunales organizados

De acuerdo a Mendoza, ya los seis consejos comunales de este municipio: Santa Rosa, Rómulo Gallegos, Barrio Venezuela, Casco Central, Punta Caribe y la Isla de Pescadores están organizados con sus trabajadores. Invitó "a la gente de bien" de la zona metropolitana que deseen participar, a que acudan a su oficina para darles respuesta.

"No se va a vender cupo, esa locura aquí no se va a permitir en el proyecto Sambil. Tengan la plena seguridad que los consejos comunales, las autoridades, los jueces de paz de Lechería no van a permitir por nada en el mundo que alguien crea o sueñe que va a embochinchar con tranques de vía", enfatizó el representante sindical.

Lechería / Elisa Gómez