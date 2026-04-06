Sindicato: En 2026 el servicio de comedor de la UDO ha estado activo sólo dos semanas

En lo que va del año 2026, el servicio de comedor del Núcleo de Anzoátegui de la Universidad de Oriente (UDO) ha estado activo sólo dos semanas.

Así lo denunció el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo), Ignacio Díaz, quien explicó que esto es producto de la falta de recursos para mantener operativo el lugar.

"El año pasado se trabajó de manera intermitente, porque se dependió de los recursos que vienen de la Opsu (Oficina de Planificación del Sector Universitario), por providencias estudiantiles, y esos vienen a cuentagotas. Entonces esas providencias, como el único servicio que funciona es el comedor, ellos (autoridades de la universidad) le inyectan ese dinero, pero eso alcanza para dos o tres semanas, cuando mucho. Este año se han servido dos semanas nada más y muy baja cantidad. Por ejemplo: arroz con pollo guisado y un pedazo de patilla, ese es el menú, no hay jugos ni otros acompañantes", aseguró.

Cuando la gobernación enviaba insumos, acotó Díaz, se servían dos acompañantes más una proteína, frutas y jugos.

"Como eso ha desmejorado, también ha bajado el número de comensales, ahora son alrededor de 220 los que asisten, porque los bachilleres no saben cuándo estará activo el servicio, ya que eso depende de la llegada de los recursos. Antes se beneficiaba a 350 o 400 personas en el núcleo", precisó.

Semestre nuevo

El dirigente añadió que lo que más les preocupa es que el nuevo semestre inicia la próxima semana y aún no tienen la certeza de que se reactive el servicio de comedor en la UDO.

"Estamos esperando los recursos que puedan llegar este año para seguir prestando el servicio, porque desde el año pasado ha sido muy intermitente. Reiteramos nuestro llamado a la gobernación y al Consejo Legislativo para que aprueben recursos destinados a adquirir los insumos necesarios para el comedor. Es muy importante que este lugar esté activo, porque somos un núcleo receptor, aquí se dan muchas carreras que en otros estados no, así que tenemos muchachos de Sucre, Monagas y Bolívar, por lo que el servicio de comedor es importante y de gran ayuda para ellos", concluyó el representante de Sintraudo.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez