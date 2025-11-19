Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Guanta llevó a cabo su proceso electoral

Miembros del Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras de la Alcaldía del municipio Guanta (Suttamguanta) participaron este martes 18 de noviembre en el proceso electoral, para elegir a las personas que los representarán en el periodo 2025-2028.

La actividad, liderada por María Zapata, presidenta de la Comisión Electoral y su equipo, se realizó de 8:00 am a 5:00 pm, en el área de taller de la sede principal del ayuntamiento.

Se conoció que en este proceso electoral se registró una participación de, aproximadamente, 80% de los 241 trabajadores afiliados, quienes eligieron a los postulados en la plancha única.

Esta tarjeta estaba conformada en el renglón del Comité Ejecutivo, cargos nominales, por Daniel Navarro como secretario general, Edgar Amatima como secretario de organización, Carlos Lara como secretario de reclamos, Maglis Sarrameda como secretario de finanzas, Ulice Loada como secretario de deportes, Lucianny López como secretaria de prensa y propaganda y Yennis Gutierrez como secretaria de actas y correspondencia.

Por el Tribunal Disciplinario, cargo lista, estaba AlbertLuis Astudillo como presidente y dos miembros principales con sus respectivos suplentes. Mientras que en la Contraloría Sindical, cargo lista, estaba Manuel Salazar en la presidencia con dos miembros principales con sus respectivos suplentes.

Guanta / Elisa Gómez