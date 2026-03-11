Sindicato de obreros se reunió con alcalde de Sotillo para abordar pago de deudas y mejores beneficios

En horas de la mañana de este miércoles 11 de marzo, obreros de la alcaldía del municipio Sotillo realizaron una asamblea en el patio central del ayuntamiento para exigir respuestas sobre el pago de deudas y la necesidad de tener mejores beneficios socioeconómicos.

Tras varios minutos concentrados en el lugar, representantes del Sindicato de Obreros del Municipio Sotillo (Somas) fueron llamados por el mandatario local, Jesús Marcano, quien los recibió en su despacho y escuchó sus demandas laborales.

Al culminar la reunión, los dirigentes se trasladaron de nuevo al patio central de la alcaldía y ofrecieron detalles del encuentro a los presentes.

"El alcalde dijo que el viernes a las 4:00 pm dará respuesta satisfactorias sobre nuestras solicitudes. Se abordaron tres puntos en la mesa: uniformes, alimentación y medicinas", comentó a los obreros el secretario general de Somas, Tayupo Hermógenes, mientras algunos mostraron su inconformidad, a través de pitos y comentarios, debido a que no desean esperar más días por la respuesta.

Hermógenes los invitó a tener paciencia y a esperar hasta la próxima reunión pautada para el viernes en la tarde.

Detalles

El secretario general de Somas precisó que solicitaron a Marcano que pague dos beneficios fundamentales: el vaso de leche (10 años sin recibirlo) y el uniforme (ya se venció el mes de febrero).

Aunado a eso, señaló que desean que les entreguen bolsas de comida y contar con servicio médico.

"Esos puntos los va a evaluar el alcalde y nos dará una respuesta el viernes. En cuanto a los uniformes buscamos dos presupuestos, uno valorado en 365 dólares y otro en $370, pero cuando preguntamos a los trabajadores nos dimos cuenta de que todas sus demandas su económicas, y entonces ellos prefieren que se nos den dos franelas y dos gorras y que los demás sea pagado a los trabajadores. Él dijo que también va a evaluar esa propuesta", acotó.

En caso de que se lleguen a nuevos acuerdos serían beneficiados al menos 722 obreros de la alcaldía de Sotillo.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez