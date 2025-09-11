Sindicato de la Construcción en Anzoátegui afina detalles para sus elecciones gremiales

Representantes del Sindicato de la Construcción del estado Anzoátegui afinan todos los detalles necesarios para que se lleve a cabo, el próximo jueves 18 de septiembre, el proceso electoral para el periodo 2025-2028.

José Rafael Hurtado, candidato a la reelección de la presidencia, informó que las elecciones se realizarán en la casa sindical, ubicada en la avenida Cajigal de Barcelona, a partir de las 6:00 am.

"Hago un llamado a los trabajadores de los 21 municipios del estado Anzoátegui a que acudan el 18 de septiembre, todos pueden participar, independientemente que esten cesanteados de la construcción, tienen derecho al voto, porque para nadie es un secreto de la situación que hay de desempleo", expresó.

Invitación

De igual manera, Hurtado invitó a todo el poder popular para que se sume a estos comicios puesto que, aseguró, que cuando presidía el sindicato se reformaron los estatutos y con ello se creó el departamento de organizaciones comunales que agrupa a las comunas de los 21 municipios.

"Tambien le hago un llamado a los cuerpos policiales, a los alcaldes de los 21 municipios, en especial a la alcaldesa Sugey Herrera y a nuestro gobernador Luis José Marcano a que sean veedores en este gran proceso de elecciones".

Según Hurtado, la comisión electoral, por su parte, ha estado girando invitaciones al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio del Trabajo y a todos los entes del estado.

Se conoció que para este proceso participaban dos planchas, pero este jueves se unificaron quedando la plancha que preside Hurtado, acompañado de Maryelis Calma, Teodulo Ramírez, Duglas Noriega, Luis Beltran, Jesús Jimenez, entre otros.

Barcelona / Elisa Gómez