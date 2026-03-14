Sindicalistas: nosotros vamos a seguir en la calle hasta que nos den un aumento de salario digno 

Representantes sindicales del estado Anzoátegui aseguraron este viernes que seguirán en la calle, como lo hicieron con la protesta de este 12 de marzo, hasta que les den un aumento salarial.

Todo esto tras conocerse que inició la entrega del "Bono contra la guerra económica" para los empleados activos del sector público, a través de la Plataforma Patria, con un incremento: pasó de $120 a $150, pagados a la tasa del Banco Central de Venezuela.

"Vamos a seguir en la calle, aunque lo hayan puesto en $150, porque eso no genera nada en las prestaciones, no genera nada en un bono vacacional, en un bono de fin de año. Vamos a seguir hasta que se logre que se eliminen esos dos instrumentos que tienen ellos y que nos den un aumento salarial digno, que se calcule en las tablas salariales como debe ser, que se respeten las contrataciones colectivas, las que actualmente están vigentes", expresó el representante del Sindicato de Obreros de la Universidad de Oriente (Soudo), en Anzoátegui, Juan Cedeño.

Cedeño señaló que continuarán luchando para ver los resultados que esperan antes del 1ro de mayo o de manera específica en esta fecha, Día del Trabajador. En caso contrario, aseguró que las protestas serán más contundentes.

"Porque este es un problema de todos los trabajadores y de la dirigencia sindical que defiende los beneficios de los trabajadores. Nosotros vamos a seguir peleando nuestro derecho que está establecido primero, en el artículo 91 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, segundo, está establecido en la Ley Orgánica del Trabajo que quieren modificar y tercero, es un derecho adquirido durante años de lucha de la dirigencia sindical y de los trabajadores en las contrataciones colectivas", enfatizó Cedeño.

Rechazo

La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en la entidad, Maira Marín, quien además es representante del Movimiento Socio Político Laboral del estado Anzoátegui (Mospla), también elevó su voz para rechazar el aumento de bono y no de salario.

"Nosotros solicitamos y exigimos salarios dignos y suficientes como lo establece el artículo 91 de la Constitución, no bonos que no tienen incidencias en vacaciones ni aguinaldos. La cesta básica alimentaria está en más de $677, esa es la referencia y punto de partida para los salarios, al menos, que alcance para comer", mencionó Marín.

Ante esta situación, Marín reiteró que vendrán más movilizaciones, porque seguirán luchando por salarios dignos.

Barcelona / Elisa Gómez