Sindicalistas marcharon y rechazaron los anuncios del gobierno en materia salarial

En el marco de la jornada de protesta realizada este jueves, 9 de abril, en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, dirigentes sindicales rechazaron y expusieron su inconformidad con los recientes anuncios del gobierno nacional en materia salarial.

Cabe recordar que la noche de este miércoles 8, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló de un "aumento responsable" del salario mínimo, cuyo monto será anunciado el próximo 1ero de mayo. Sin embargo, esto no convence a los trabajadores activos y jubilados que llevan años luchando por tener un ingreso acorde a la canasta básica.

Durante la manifestación, que incluyó una marcha desde la Casa Sindical hasta las afueras de la sede de la gobernación, y la cual se extendió hasta horas del mediodía, los voceros advirtieron que mantendrán las actividades de calle si el mencionado incremento no cumple las expectativas que tienen.

Rechazo

José Pérez, quien se identificó como trabajador petrolero y vocero del Movimiento Nueva Alternativa, calificó de burla el anuncio de Rodríguez sobre el "aumento responsable".

"Aquí no ha habido nadie más irresponsable que el Estado, que se encargó de violentar los derechos y el salario, que durante años gozamos los trabajadores de todas las industrias de Venezuela", expresó.

En la misma línea de rechazo hacia el anuncio dijo estar la presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui, Maira Marín, quien resaltó que el gobierno está obligado a cumplir lo que dice la Constitución Nacional con respecto al salario.

"Nosotros hemos exigido en todo el tiempo que tenemos en las calles un aumento de salario digno, suficiente, de acuerdo al artículo 91 (de la Constitución)", enfatizó.

Otro que mostró su inconformidad fue Juan Cedeño, miembro del Sindicato de Obreros de la Universidad de Oriente (Soudo). A su juicio, la actitud de Rodríguez no va acorde con lo que los trabajadores públicos llevan años pidiendo.

"Y si el primero de mayo no dan un aumento justo, como se les está exigiendo, seguiremos en las calles y en la lucha", indicó el vocero, quien hizo un llamado de unidad a todas las organizaciones sindicales que hacen vida en el estado y el país.

Marcha tranquila

La marcha realizada por los manifestantes se inició en la Casa Sindical e hizo una parada en la intersección entre las avenidas Miranda y Fuerzas Armadas, junto a la plaza Bombón, donde estaba otro grupo de trabajadores.

Tras varios minutos detenidos, la caminata continuó hasta el cruce con la avenida 5 de Julio, en las afueras de la sede de la gobernación del estado. En la jornada dijeron presente representantes de sectores como educación, salud, construcción y petroleros, además de gremios.

Más allá de las consignas gritadas por los participantes, la actividad transcurrió de manera tranquila. Funcionarios de distintos cuerpos de seguridad estuvieron atentos a la movilización, pero en ningún momento fueron obstáculo para la marcha.

Barcelona / Javier A. Guaipo