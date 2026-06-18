Sindicalistas convocan nuevas movilizaciones para el 3 de julio

Dirigentes sindicales del estado Lara y voceros de la Coalición Sindical Venezolana llamaron a la población a participar en acciones de protesta el próximo 3 de julio. Los reclamos centrales incluyen salarios dignos, ajuste de tablas y tabuladores, respeto a derechos laborales, un cronograma electoral claro y la liberación de presos políticos.

En un video difundido este jueves, César Marín, presidente del Sindicato de Empleados Públicos de la Gobernación de Lara (Sepeel), se pronunció junto a José Patines y Carlos Salazar, directivos de la Coalición, acompañados por trabajadores larenses en la plaza de la Justicia de Barquisimeto.

Marín y sus compañeros enfatizaron la cuenta regresiva hacia la jornada nacional. “Todo el estado Lara sale a la calle”, indicaron en el mensaje.

Los sindicalistas expresan frustración por el incumplimiento de promesas gubernamentales en materia salarial. Los trabajadores públicos exigen explicaciones al ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, sobre el ajuste prometido y el pago en dólares de deudas pendientes. Manifestaciones previas en Lara ya destacaron que el hambre y la pérdida de poder adquisitivo actúan como principales motivadores de las protestas.

En paralelo, un segundo mensaje de la misma organización se dirige a la diáspora venezolana en el exterior. La Coalición Sindical les pide visibilizar el reclamo el 3 de julio: sacar banderas, colocar carteles y participar en actividades en sus ciudades de residencia.

“El objetivo es exigir elecciones con garantías, un cronograma electoral y libertad para los presos políticos. Nuestra voz cuenta. Demostremos la fuerza de Venezuela en el mundo”, dijo José Patines.

La Coalición Sindical, coordinada por figuras como Salazar y Patines, anunció un cronograma de acciones escalonadas. El 3 de julio representa un ultimátum: si persiste la parálisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no hay respuestas concretas en materia laboral y democrática, se reactivarán movilizaciones masivas en todo el territorio. Dirigentes hablan de una “toma de Caracas” con participación de trabajadores, pensionados, estudiantes y otros sectores.

Estas convocatorias se inscriben en un contexto de protestas recurrentes por parte de empleados públicos y jubilados. Los gremios denuncian salarios insuficientes, suspensiones de pagos y falta de beneficios. La Coalición articula demandas económicas con exigencias políticas, como la restitución de derechos y procesos electorales transparentes.

Caracas / Efecto Cocuyo