Sindicalista propone un debate nacional para discutir temas salariales

El presidente del Sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), José "cheo" Hurtado, propone que se abra un debate nacional para discutir la reactivación y actualización de convenciones colectivas de trabajo, así como otros puntos vinculados al tema salarial.

Rumores van y vienen sobre un supuesto aumento del salario mínimo en el país, pero por ahora la única certeza es que el ingreso base está por cumplir cuatro años en 130 bolívares. Es por eso que Hurtado una vez más alza la voz para exigir una remuneración digna, que cumpla con lo establecido en el Artículo 91 de la Constitución Nacional.

"Otra exigencia vital es la eliminación del Sistema Patria y del tabulador unilateral creado a través de la Onapre. Tampoco aceptamos la sugerencia de suprimir la retroactividad de las prestaciones sociales. Por el contrario, pedimos la indexación de las mismas desde la primera reconversión monetaria, pues se nos arrebataron 11 ceros a la moneda, lo que representó una merma sustancial o total de ese ahorro que son las prestaciones", aseveró.

Hurtado también puso sobre la mesa la idea de que se les dé una bonificación especial por el daño patrimonial causado al trabajador y su familia durante las últimas dos décadas. Agregó que es un deseo que los jubilados del ministerio de educación cobren tanto el bono alimentario como el de guerra, al igual que el resto de jubilados de la administración pública, pues también tienen derechos y necesidades.

Otros frentes

El presidente de Urepanz enfatizó que para discutir los puntos antes mencionados no se puede permitir que el patrono elija a dedo a las organizaciones sindicales que participarán en dicho debate. Puntualizó que deben ser sindicatos que hayan mostrado a través de su trayectoria la lucha permanente por los derechos y beneficios de sus "hermanos de clase", y no que se muestren complacientes con las autoridades.

"Desde nuestra trinchera exigimos libertad sindical plena para ejercer nuestras funciones, así como la liberación de todos nuestros compañeros presos por defender a los trabajadores y pensar distinto al gobierno", finalizó.

Barcelona/ Javier A. Guaipo