Sindicalista: el pueblo padece de una mala alimentación por los bajos salarios

El secretario general del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), Héctor Simón Jiménez, manifestó este viernes que el pueblo padece de una mala alimentación por los bajos salarios que perciben.

"La fuerza laboral padece las medidas salvajes, sin precedente, del gobierno nacional con un mísero salario. Este sensible tema social del poder adquisitivo de los trabajadores tiene en hilo a todo el movimiento sindical que, en su gran mayoría, no está conforme con la prédica del socialismo del siglo XXI", expresó.

Para normalizar el clima de paz laboral y bienestar colectivo, Jiménez instó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a decretar la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y el memorándum Nro. 2792, para que de tal forma permita, a través de las convenciones colectivas, mejorar las condiciones de los trabajadores y su calidad de vida.

Señaló que no es solo el debate del salario, sino un conjunto de situaciones que se deben normalizar, en el camino de una "verdadera justicia social".

"El Estado tiene cómo solucionar los errores cometidos. Mientras no exista esa esperada manifestación de cambio, el movimiento sindical estará en constante protesta pacífica por los sagrados derechos de los trabajadores", enfatizó el dirigente gremial.

Barcelona / Elisa Gómez