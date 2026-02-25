Sindicalista anzoatiguense: en Venezuela no hay que hablar de aumento sino de restituir el salario

Para el dirigente sindical de Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), Urbano Salazar, en Venezuela no hay que hablar de aumento sino de restituir el salario, como un acto de justicia social.

"No podemos hablar de aumento de salario cuando, en la práctica, los trabajadores de la administración pública no tienen salario. Aquí de lo que estamos hablando es de justicia social y de devolverle la vida a la familia trabajadora", aseguró.

A pesar de la situación económica, Salazar destacó el "esfuerzo" que realizan diariamente los empleados para asistir a sus puestos de trabajo impulsados, a su parecer, por el sentido del deber y compromiso.

"El trabajador va a su oficina o a su centro de salud sin tener para el pasaje o una alimentación balanceada. Eso es amor a la patria, pero el compromiso no se puede alimentar de promesas, sino de realidades tangibles", señaló Salazar.

Derecho

El delegado sindical recordó que la solicitud es un derecho que está contemplado en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt).

"Pedimos que se cumpla la ley. La justicia social empieza por reconocer que el trabajo dignifica, pero solo si ese trabajo permite que el empleado y su familia progresen. Es hora de devolverle el valor al esfuerzo de nuestra gente", resaltó Salazar.

Barcelona / Elisa Gómez