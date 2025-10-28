Simón Rodríguez se proclamó campeón de los Juegos Estadales 2025

La delegación del municipio Simón Rodríguez se proclamó campeona de los Juegos Deportivos Estadales Anzoátegui 2025. Los sureños cerraron en lo más alto del medallero con 44 preseas de oro, 35 de plata y 26 de bronce.

El certamen, cuya cuarta edición culminó el lunes 27 de octubre, tiene por primera vez a un monarca distinto a la representación de Simón Bolívar. En esta oportunidad tuvieron que entregar la corona y conformarse con el segundo lugar, pese a que también fueron ampliamente superiores al resto.

Vale destacar que tanto Simón Rodríguez como Simón Bolívar fueron los únicos municipios que superaron la barrera de las 100 medallas. Los primeros con 105 y los segundos con 102, divididas en 38 doradas, 32 plateadas y 32 broncíneas.

El podio lo completó Guanta con 55 preseas, divididas en 28 de oro, 15 de plata y 12 de bronce.

Camino a la cima

La representación de Simón Rodríguez estuvo a la cabeza del medallero prácticamente de principio a fin. Y es que fueron los campeones absolutos de las competencias de natación, lo que les dio una gran ventaja sobre los otros 20 contendientes pues cosecharon 53 medallas, 30 de ellas de oro.

Luego fueron sumando buenas actuaciones en disciplinas como fisicoculturismo o atletismo (seis preseas doradas en cada una) para labrar su camino hacia el campeonato absoluto.

Hay que señalar que en algún momento del certamen le sacaban hasta 17 medallas de oro de diferencia a Simón Bolívar, pero la delegación norteña pisó el acelerador también en atletismo y otras competencias para quedar a solo seis.

Próxima parada

Ahora Guanta y Puerto La Cruz, anfitriones en esta cuarta edición de los Juegos Deportivos Estadales, se alistan para recibir los Juegos Deportivos Paraestadales, que se realizarán por segunda ocasión.

La inauguración del evento dedicado a los paraatletas será el próximo sábado 1ero de noviembre y se extenderá hasta el 10 del mismo mes.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo