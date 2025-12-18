Sifontes y Materán destacan y celebran en la liga de Brasil

Una sólida actuación del base venezolano Yohanner Sifontes le dio la victoria 89-70 a Unifacisa sobre Basket Osasco, en la continuación de la Liga de Básquet de Brasil (NBB).

Con la victoria, el quinteto azul mejoró su registro a siete victorias contra seis derrotas, para subir al noveno lugar de la clasificación.

Sifontes resultó determinante para el lauro, con producción de 18 puntos, 10 rebotes, seis asistencias y dos pelotas recuperadas.

Materán mejora

Baurú, del alero venezolano José Santiago Materán, ganó su segundo encuentro en fila tras vencer 62-58 a Mogi Das Cruces. Antes, el electo verde había doblegado 92-84 a Corinthians, triunfo con el cual puso fin a una seguidilla de cuatro derrotas.

Contra Mogi, Materán produjo tres puntos, dos rebotes y se robó una pelota, mientras que frente a Corinthians destacó con 24 tantos, cuatro capturas y tres pases decisivos.

Baurú quedó con foja de 7-8, dueño de 11mo lugar de la tabla.

Santiago / León Aguilar