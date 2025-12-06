Sexta Feria del Cacao y el Chocolate Pariano mostrará las potencialidades de la producción local

Para el próximo 13 de diciembre está prevista la realización del Sexto Festival del Cacao y el Chocolate Pariano, en los espacios de la plaza de usos múltiples de Río Caribe, en el estado Sucre.

Carlos Guerra, presidente de la Fundación Proyecto Paria y miembro del equipo promotor del evento, que ya se convirtió en una tradición en la entidad, dijo que uno de los logros más significativos es que se haya trascendido la producción primaria, para comenzar a explotar la chocolatería en el municipio Arismendi.

El evento ha servido, además, para que otros municipios de Sucre comiencen a explotar las potencialidades del cacao en sus zonas. “Estamos hablando de la posibilidad de que esta experiencia se multiplique y podamos tener festivales en todos los municipios, desde Cumaná hasta Güiria”.

Logística

El festival contará con la participación de unos 60 expositores, y la presencia de las autoridades locales y regionales. También se contará con un área de formación, con la presentación de cinco ponencias sobre temas locales y de investigación, como descolonización y cacao, ambiente y agricultura regenerativa, entre otras.

Destacó que el evento muestra la revalorización del cacao como materia prima y hay una asociación muy beneficiosa entre productores y artesanos.

Cree que actualmente la chocolatería no se ve como una actividad de subsistencia y se trata de un producto de “integración social”.

Destacó el caso del grupo Paria Sabe a Chocolate, que ya cotiza sus productos en anaqueles de comercios y cuyas marcas tienen sus particularidades. “Están en la competencia de la artesanía y cada uno tiene su fórmula distintiva”.

Agregó que hay un espacio importante que hay que construir en la medida en que estos artesanos comiencen tener mayor cuerpo y peso dentro de las comunidades y la sociedad.

Sucre / Corresponsalía Carúpano