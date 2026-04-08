Sepultureros exigen respuesta a solicitud de intervención de la Corporación de los Cementerios Públicos en Bolívar

Alrededor de 21 sepultureros, organizados bajo la Asociación Civil Cooperativa Unidos Somos más que Vendedores, acudieron la mañana de este miercoles a la sede de la alcaldía del municipio Simón Bolívar, ubicada en la plaza Bocayá de Barcelona, en el estado Anzoátegui, para exigir respuesta a la solicitud de intervención de la Corporación de los Cementerios Públicos.

Según señalaron los trabajadores independientes que hacen vida en el principal camposanto municipal, situado en la avenida Pedro María Freites, la petición fue realizada el pasado 27 de marzo, cuando denunciaron una supuesta serie de irregularidades que van desde "hostigamiento", pero que en general afectan el ambiente laboral.

De acuerdo con lo que relataron, la mayoría personas de la tercera edad que dijeron tener más de tres décadas como prestadores del servicio, desde hace más de cinco años empezaron a presenciar este tipo de situaciones que, aseveraron, se calman por un tiempo.

Cansancio

Es por ello que cansados de este panorama, ahora exigen que se nombre una comisión interventora para que evalúe y defina la posible salida de la actual administración.

"Somos hombres mayores que prácticamente hemos trabajado siempre de esto y necesitamos llevar el sustento a nuestros hogares con una sana convivencia. No queremos pleitos sino que nos dejen laborar porque nos sentimos atropellados. Nosotros siempre hemos apoyado la gestión de la alcaldesa, ahora necesitamos que ella nos apoye en estos momentos", expresó uno de los trabajadores, quien prefirió reservar su nombre por temor a represalias.

Se conoció que los sepultureros fueron recibidos en el despacho de la alcaldía por un funcionario que, al parecer, abogó por el diálogo. Sin embargo, los trabajadores aseguran que no es la respuesta que esperan en pro de tomar de que se tomen los correctivos necesarios.

Barcelona / Elisa Gómez