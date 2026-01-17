Señora Venezuela Mundo posterga para el próximo año su participación en el certamen internacional

La actual Señora Venezuela Mundo, Dixmar Martínez, anunció este sábado en una rueda de prensa que no asistirá a la edición internacional del concurso, que se realizará del 27 al 29 de enero en Las Vegas, debido a limitaciones de tiempo y trámites.

"Mi compromiso no termina, es un año más para prepararme. Aunque me siento triste por no poder viajar este año, mi dedicación es aún mayor para el 2027", expresó la reina de belleza.

Martínez aprovechó la oportunidad para destacar el rol de la mujer venezolana, sobre todo de aquellas que al cumplir cierta edad deciden ser parte de este tipo de concursos con el fin de cumplir sus sueños.

"No hay que ser perfecta. Aquí no se busca la perfección. No eres ganadora si te llevas una corona, eres ganadora por el simple hecho de estar allí, de intentarlo", dijo.

En el encuentro con los medios de comunicación, la Señora Venezuela Mundo estuvo acompañada del presidente de la organización, Sandro Mustillo, y el subdirector nacional, Fred Montaño, quienes destacaron su compromiso para el venidero concurso.

"Tal vez este no era el momento, pero seguiremos trabajando para ser un ejemplo de resiliencia y fuerza, que es lo que mejor representa a Venezuela y a sus mujeres", indicaron.

Mustillo reafirmó el apoyo de la organización a Martínez, y comentó que el resto de "nuestras representantes asistirán a sus compromisos internacionales con normalidad durante el año". En tanto, Montaño expresó su gratitud a los venezolanos por su acompañamiento en este proceso.

Lechería / Carlos Morales