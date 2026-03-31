Semana Santa 2026: Aumenta el precio del pescado en Cumaná, pero sigue siendo el más buscado

Con la llegada de la Semana Santa, el precio del pescado en la capital del estado Sucre ha registrado un incremento de entre 20 % y 50 %, de acuerdo con vendedores consultados en distintos puntos de venta. Aunque el alza golpea el bolsillo de los consumidores locales, comerciantes y compradores coinciden en que el producto continúa siendo más económico que en otras regiones del país.

En Cumaná, capital de la entidad sucrense, la tradición de consumir pescado durante la Semana Mayor mantiene el movimiento en los puestos de venta, donde la demanda comienza a subir conforme se acercan los días santos.

Los vendedores aseguran que el aumento responde al comportamiento habitual del mercado en esta temporada, cuando el consumo se dispara por motivos religiosos y familiares.

Precios varían según la especie y la demanda

María Lemus, vendedora de pescado, explicó que los precios cambian de acuerdo con la especie y el tamaño del producto. Indicó que el camarón se encuentra entre 4.500 y 5.000 bolívares, el calamar en 4.000, la pepitona en 1.800, mientras que la catalana grande ronda los 4.000 bolívares y la pequeña 2.500.

También mencionó que el corocoro se ubica en Bs 2.000, la anchoa en Bs 3.500 y la sierra grande en 4.500 bolívares.

“Varía dependiendo del pescado”, comentó la comerciante, al señalar que la oferta depende tanto de la especie como de la disponibilidad que llegue a los puntos de venta.

Los vendedores sostienen que, pese al incremento, Cumaná sigue siendo una referencia para quienes buscan productos del mar frescos y a mejores precios que en otras ciudades del país. Eso, afirman, ha mantenido el interés de compradores locales y también de visitantes que llegan desde otros estados.

Compradores de otros estados resaltan la ventaja de comprar en Cumaná

Yoel Meléndez, quien viajó desde Maracaibo, aseguró que el precio del pescado en Cumaná sigue resultando atractivo en comparación con otras partes del país.

“Venimos de Maracaibo porque no hay pescado como el de Cumaná, de verdad. El precio es excelente”, dijo.

En la misma línea, Damelys Fernández, también vendedora, afirmó que la ciudad ha sido históricamente una de las zonas donde el pescado y los mariscos se consiguen a menor costo. A su juicio, la frescura del producto es otro de los factores que mantiene la demanda en la capital sucrense.

“Siempre Cumaná ha sido mucho más económico, muy económico aquí en Cumaná, y se consigue esa frescura que no lo consiguen en todas partes”, expresó.

Fernández agregó que la oferta de mariscos permite a las familias preparar platos tradicionales de la temporada como asopados y paellas, lo que refuerza el movimiento comercial en esta época del año.

La costumbre de comer pescado continúa siendo una de las tradiciones más arraigadas de la Semana Santa, por lo que comerciantes del estado Sucre esperan que las ventas sigan aumentando en los próximos días, pese al ajuste de precios.

Cumaná / Lino Castañeda