domingo
, 17 de mayo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Selección sub 20 de Venezuela culminó un microciclo de entrenamiento

mayo 17, 2026
Las integrantes de la selección venezolana estuvieron bajo las órdenes de Mike Guerra / Foto: Prensa FVF

Sin perder el tiempo, la selección femenina sub 20 de fútbol sala de Venezuela completó otro microciclo de entrenamiento en Caracas, trabajo con miras a fortalecer al combinado nacional de cara a su participación en el CONMEBOL Sub20 Futsal Femenina, evento a disputarse del 5al 13 de septiembre en el territorio nacional.

"En este segundo módulo, el seleccionador nacional, Mike Guerra, sumo nuevas caras a la convocatoria, jugadoras que pudo observar en los duelos disputados en la Liga FUTVE Futsal Fem y que llegaron con un ritmo de trabajo importante", explicó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en un comunicado de prensa.

En total fueron 14 las convocadas del torneo local que estuvieron presentes en la ´preselección nacional.

Lugar de prácticas

El Coliseo de La Urbina, ubicado en el municipio Sucre del estado Miranda, volvió a ser la casa del equipo criollo, en la que durante los últimos 10 días las seleccionadas realizaron trabajos intensos en defensa y ataque.

La convocatoria al módulo fue la siguiente:

  • Luisdeli Rada – CS Marítimo IvannaAparicio – Tigres Futsal
  • Soraya Vieira – ACDA La única MaríaCastro – CS Marítimo
  • Yailin Carrasquel – ACAD La única Edakary Jiménez– Metropolitanos FC
  • Paola Rodríguez – Carabobo FC MaríaSilveira – Limer Motors
  • Zharit Fuentes – Dvo Lara Keiberly Salas – Tigres Futsal
  • María Rojas – Dvo Lara Michell Tirado – Unispord FC
  • Yenixe Flores – CS Marítimo CamilaGaviria – CS Marítimo
  • María Pino – Dvo Lara
  • Michelle Fernández - Dvo Lara
  • Hilmary Chirinos - Dvo Lara
  • Stefanny Sánchez – Fundación Juventas

Caracas / Redacción Web

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