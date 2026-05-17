Fallece Carmen Navas, madre de Víctor Quero y un símbolo de lucha ciudadana

Este domingo 17 de mayo de 2026 se confirmó el sensible fallecimiento de la señora Carmen Navas, madre de Víctor Quero. La noticia fue difundida por el periodista Rafael Hernández Marcano, quien a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales rindió homenaje a la memoria de quien describió de forma sentida como una "guerrera".

Navas afrontó un doloroso y prolongado proceso tras la detención de su hijo y la posterior confirmación de su deceso bajo custodia del Estado en julio de 2025, una notificación que recibió formalmente en mayo de 2026 luego de más de un año de intensa búsqueda. Su incansable determinación la convirtió en un referente de persistencia para su entorno.

"Murió la abuelita mía, mamá de Víctor Quero, la guerrera Carmen Navas. Gracias a Dios al menos en la compañía de sus hijos de la vida, Maryorin Méndez y yo, y su hija Desireé Quero", expresó Hernández Marcano al dar a conocer la lamentable pérdida.

El deceso de Carmen Navas ha generado profundas muestras de solidaridad en el ámbito periodístico y de la sociedad civil, donde se destaca su legado de fortaleza en medio de las adversidades familiares e institucionales que debió encarar en sus últimos años.

Caracas / Redacción Web