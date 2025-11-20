Segundo grupo de atletas venezolanos viaja a Perú para los Juegos Bolivarianos

Un segundo grupo de atletas de la delegación de Venezuela viajó este jueves con destino a Perú para participar en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que se celebrarán en ese país desde este sábado y hasta el próximo 7 de diciembre.

En una publicación en Instagram, el Ministerio de Deporte venezolano informó que los atletas ya están "listos para ir a luchar por las medallas de oro" en la cita deportiva.

Asimismo, destacó que los deportistas viajan "con compromiso, determinación y el orgullo de representar a Venezuela".

Entre los atletas que partieron hoy se encuentran integrantes de las delegaciones de billar y pentatlón moderno.

Otro lote de atletas

El miércoles viajó el primer grupo de representantes venezolanos.

Los abanderados nacionales son los atletas Jorge Otaiza (Natación) y Yocelin Canache (Canotaje).

La delegación criolla inscribió a 521 atletas -296 hombres y 225 mujeres- y competirá en 50 disciplinas, según la información del comité organizador de los juegos.

Venezuela defenderá al menos dos títulos: esgrima y judo, ganados en la edición XIX de la cita deportiva, que se desarrolló en Valledupar (Colombia) en 2022.

Caracas / EFE