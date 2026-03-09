Sector construcción en Nueva Esparta proyecta crecimiento en sintonía con el promedio nacional

Tras un periodo de paralización que afectó severamente a la industria en la última década, el sector construcción en Nueva Esparta muestra señales de reactivación. Luis Fermín, presidente de la Cámara de la Construcción en la entidad, señaló que el incremento de 14% registrado a nivel nacional durante el último ciclo sirve como el indicador base para medir la recuperación en el estado.

Fermín destacó que esta cifra del 14% nacional es plenamente equiparable en Nueva Esparta, lo que sugiere que la isla está caminando al mismo ritmo que el resto del país en materia de reactivación económica. Este equilibrio estadístico es visto con optimismo por los gremios locales, quienes consideran que Margarita mantiene su atractivo como polo de inversión inmobiliaria.

El dirigente gremial enfatizó que, aunque el movimiento actual se concentra principalmente en reformas y proyectos de nicho, la meta es retomar las grandes obras de infraestructura. Según Fermín, el dinamismo regional responde al interés de nuevos inversionistas que buscan rescatar activos y apostar por la vocación turística de la zona, aprovechando la estabilización del sector.

Para que este crecimiento sea sostenible, la Cámara subraya la necesidad de adecuar los proyectos a las realidades actuales del mercado y la tecnología. En este sentido, se está trabajando con las autoridades locales para revisar permisologías y actualizar planes de desarrollo que permitan una expansión organizada y moderna de la planta física insular.

Otro factor determinante es la seguridad jurídica; el sector privado insiste en que, para mantener este ritmo del 14%, se requieren reglas claras que protejan la inversión a largo plazo. Fermín aseguró que existe un flujo de capital interesado en la isla, siempre que el entorno institucional garantice la viabilidad de los desarrollos habitacionales y comerciales.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero