Sector comercio de Carúpano espera incremento de ventas de uniformes para septiembre

Aunque la temporada vacacional todavía se encuentra en pleno desarrollo, ya muchos comercios exhiben su oferta de calzado, camisas, pantalones y monos para todos los niveles educativos.

En Carúpano, estado Sucre, en un recorrido por la zona comercial, se constató la variedad de precios y también de respuestas en torno a la salida de estos productos.

Uno de los locales en la calle Juncal, ofertaba franelas escolares para todos los grados en siete dólares, mientras que los pantalones iban de los 10 a los $15 y los monos en $10.

Temporada fría

La encargada de Pop Shop, Mariángel Villarroel, señaló que aún la temporada está fría y esperan un incremento de las ventas para septiembre.

En otro comercio, Prime Shop, en la calle Independencia, la línea de calzado escolar, se vende desde los 20$ hasta los 35$, con una gran variedad de modelos. En la tienda, uno de los dependientes señaló que la salida del producto es constante y la gente aprovecha las quincenas para adquirir los zapatos.

En La Preciosa, había ofertas de chemises amarillas y rojas en dos por 5$, mientras que las blancas costaban 12 y 15$. Una de las empleadas, Loranny Vásquez, dijo que han tenido mucha salida de uniformes. Esperan un pico para septiembre, cuando los padres salgan a completar sus compras.

Bono

También en la calle Independencia, en El Tropiezo, su encargada Daisy Alvino, explicó que los precios varían de acuerdo a las marcas y remarcó que trabajan con la tasa del Banco Central, por lo que los compradores puedan encontrar precios asequibles. Las chemises se venden desde 8$ y los pantalones desde 15$.

En cuanto a las ventas, señaló que cuando se paga el bono de guerra es cuando se mueve un poco más el inventario. “Los demás días está flojo”.

En la emblemática tienda El Venezolano, su encargado, José Sánchez, señaló que los precios van desde 15$ en las camisas y los pantalones en 17$, “mercancía de primera”. En el comercio hay toda la línea escolar, desde medias hasta bolsos y cuentan con Cashea. “Siempre hay sus venticas”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano