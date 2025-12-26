Secretario general de Suepples califica 2025 como un año negativo para trabajadores públicos

Para el secretario general del Sindicato Único de Empleados Públicos de los Poderes Legislativos y Ejecutivo del estado Sucre (Suepples), Ramón Gómez, el año 2025 cierra con un balance negativo para los trabajadores del sector público en el país y en especial, para quienes laboran en las gobernaciones y en las alcaldías, al no haber ajustes salariales, salvo las actualizaciones del bono de guerra y el de alimentación.

En el caso de Sucre, aún cuando el llamado “cesta ticket” tiene incidencia salarial en las vacaciones, utilidades y prestaciones, no representó una mejoría real, porque no hubo avances significativos en materia salarial, al tiempos que manifestó su preocupación ante las jubilaciones en un contexto donde no se respetan las cláusulas establecidas en las convenciones colectivas.

Precisó que aunque en Sucre se respeta el flujograma de cálculo de prestaciones, es algo que no se hace en las alcaldías y en otras gobernaciones. “La realidad de todo el país es que la mayoría de los trabajadores de las gobernaciones y las alcaldías, lo que están percibiendo por prestaciones sociales, por 25, 30 años de trabajo, apenas alcanza los 200 o 300 dólares, que no representa en verdad lo que debería estar percibiendo un trabajador como pago por sus prestaciones sociales”.

Detalló que 2025 cierra con enormes pasivos laborales, por lo menos en el caso de la Gobernación de Sucre, al no aplicarse el tabulador establecido en la convención colectiva sino el que “de manera ilegal, ilegítima e inconstitucional impuso la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre)”.

Explicó que esto representa una afectación, en el caso de la Gobernación de Sucre, entre 875% y 2400% menos de lo que debería percibir un trabajador.

Agregó que los pasivos, por la aplicación del tabulador de la Onapre desde 2018, suman diferencias salariales, diferencias en bonos vacacionales y de fin de año, pagos de los 40 días, pagos de primas derivadas del salario, entre otros conceptos que se han acumulado como deuda.

“Estamos cerrando 2025 de una manera dramática, por cuanto el proceso inflacionario carcome los pocos recursos de los que disponen los trabajadores, por sus ingresos por el trabajo y se avizora un 2026 de bastantes penurias para la clase trabajadora”.

Reto

Cree que también representa un reto para los trabajadores, sobre todo en las condiciones actuales, “cuando el gobierno insiste en avanzar con la precarización, en la conculcación de los beneficios y derechos laborales, a través de la denominada Constituyente Obrera, que no es más que un intento para acabar con los sindicatos autónomos y la dirigencia que se mantiene en pie defendiendo los derechos y garantías de los trabajadores”.

Llamó a unir esfuerzos en todas las gobernaciones y alcaldías para exigir no sólo un aumento salarial, también el respeto de las convenciones colectivas y el recálculo de las prestaciones sociales de la gente que han jubilado, “porque aquí se ha hecho una injusticia tremenda, y no podemos seguir permitiendo abusos del gobierno”.

Señaló que cierran 2025 con desesperanza y sin nada que celebrar, pero esperan 2026 con ánimo de lucha y de empezar a reivindicar lo que se merecen los trabajadores y decir al gobierno que debe cumplir con sus obligaciones.

Sucre / Corresponsalía