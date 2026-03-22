Secretario de SpV deploró "pérdida de soberanía" e instó a crear estrategias para "recuperar autonomía"

El secretario general de Soluciones para Venezuela (SpV), Miguel Vásquez, analizó el panorama político nacional, durante una rueda de prensa en Carúpano, estado Sucre, como parte de los recorridos que realiza en todo el país, para hacer contacto con la dirigencia y militancia de la organización.

Vásquez calificó los hechos del 3 de enero como una fecha imborrable, al tiempo que dijo que seguirá marcando los ámbitos político y económico del país por mucho tiempo. “Se perdió soberanía, autonomía y podemos entender lo incomodo que está el gobierno, pero es la realidad que les tocó”.

Señaló que han coincidido con el gobierno en varios temas, pero siguen siendo de oposición, lo cual no les impide deplorar la actitud de quienes “están contentos” por la agresión norteamericana.

“Nosotros somos de oposición, pero no estamos ni estaremos de acuerdo jamás, en que un gobierno extranjero venga a hacer lo que les corresponde a los venezolanos, que es conducir los destinos de nuestro país con nuestras leyes”.

Recomendó establecer una estrategia en la cual participen todos los sectores del país, con el fin de recuperar soberanía. “Llegará el momento en que el país recupere su soberanía plena”.

Dijo que desde SpV están invitando al gobierno y a los distintos factores políticos para que conversen sobre el tema.

Adelantó que en esta etapa, SpV va trabajar con cuatro vertientes conceptuales, que guiarán las acciones de la organización: la defensa de la soberanía, la defensa de la democracia, el respeto a la legalidad y la estabilización de las instituciones, y por último, la defensa de las reivindicaciones populares.

Economía

Con relación al tema económico, Vásquez lamentó que se desconozcan los términos de los acuerdos con el gobierno norteamericano en materia de petróleo y otros minerales, e insistió en que la expectativa que se generó a partir del 3 de enero no se corresponde con la realidad.

Rechazó que se analice el clima actual desde la perspectiva mediática de gente desinformada. “Hay carencia de información oficial”.

Señaló, además, que espera la presidenta cumpla con la promesa de transparencia en el área económica.

Recomendó que sea el Banco Central, el ente que hable de temas como la moneda, la inflación, la canasta alimentaria, la canasta básica, entre otros.

Criticó que 50 años después de la nacionalización sea la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), ente norteamericano, la que maneje los ingresos petroleros y que sería lo que le daría al país, “lo que le corresponde”.

Agregó que el tema del salario hay que verlo en el contexto, que traduce que el país no ha sido autónomo los últimos 12 años, al negociar los recursos del país. “Si aquí no hubiese habido bloqueo y sanciones, si se hubiese dejado libre la renta petrolera, el país estuviera en otras circunstancias y por eso digo que ahora el contexto es otro y es que hay un nueva realidad, expectativa”.

En pocas palabras, Vásquez señaló que va a pasar tiempo para que el sector petrolero se estabilice, porque hasta ahora no se ha visto nada.

Sucre / Yumelys Díaz