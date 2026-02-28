Secretario de AD en Carúpano propone usar fondos de la ley de pensiones para atención social

El secretario general de Acción Democrática (AD) en Resistencia de la seccional Carúpano-Paria, Edgar García, propuso que los ingresos que se recaudan a través del llamado fondo para pensiones, sean destinados a mejorar aspectos básicos como el mismo ingreso y la atención social de los jubilados y pensionados del sector público.

El dirigente cuestionó que desde mayo de 2024 hasta febrero de 2026, el gobierno ha recaudado mil millones de dólares, producto de la aplicación de la Ley de Protección de los Pensionados y Jubilados, que entró en vigencia a partir de esa fecha, pero no se ha rendido cuentas sobre el destino de esos fondos.

García señaló que la propuesta contempla la compra de ambulancias nuevas, medicamentos cero costo para este sector, equipos de signos vitales, convenios médicos para la atención de los adultos mayores, así como la prestación de servicios de exámenes, rayos X y tomografías.

Municipios

Explicó que los fondos divididos entre los 335 municipios del país, cada uno recibiría unos dos millones de dólares, que servirían para ejecutar la propuesta.

“Aparte, mensualmente, a partir de marzo, cada municipio recibiría $127 mil mensuales. Ahí está el dinero, por lo que no hay excusas para que los adultos mayores sigan viviendo en la miseria y el abandono, y presenten cuadros de desnutrición producto del hambre que están pasando”.

Insistió en que la ley, cuya alícuota que se cobra es de 9% en la administración privada, debe ser para el beneficio de los jubilados y pensionados.

“Ya basta que el gobierno siga sacando artículos y leyes que se queden en el papel, y que no se materialicen en hechos reales y que beneficien a ese sector”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano