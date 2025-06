Se estrella un avión de Air India con 242 pasajeros con destino a Londres en la India

Un avión Boeing 787 de la compañía Air India con 242 personas a bordo se estrelló este jueves en el perímetro del aeropuerto de la ciudad de Ahmedabad, en el oeste de la India, sin que por el momento se haya informado oficialmente sobre víctimas.

De los pasajeros, al menos 169 eran ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense.

«El vuelo, que despegó de Ahmedabad a las 13:38 horas, transportaba a 242 pasajeros y tripulantes a bordo del Boeing 787-8. Del pasaje 169 eran ciudadanos indios, 53 británicos, 1 canadiense y 7 portugueses», indicó la aerolínea en un comunicado.

La aerolínea confirmó que el Boeing 787-8, que operaba el vuelo AI-171 con destino a Londres-Gatwick, transportaba a 230 pasajeros y 12 miembros de la tripulación.

Portugal desconoce el estado de sus siete nacionales que viajaban a bordo del avión e indicó que es posible que sean personas con doble nacionalidad.

Además, al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas después de que el avión se estrellara contra una residencia de estudiantes de medicina en la ciudad de Ahmedabad.

Air India confirms that flight AI171, from Ahmedabad to London Gatwick, was involved in an accident today after take-off.

The flight, which departed from Ahmedabad at 1338 hrs, was carrying 242 passengers and crew members on board the Boeing 787-8 aircraft. Of these, 169 are…

— Air India (@airindia) June 12, 2025