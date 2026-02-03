Santander acuerda la compra de Webster Bank en EE. UU. por 12.200 millones de dólares

El Banco Santander ha alcanzado un acuerdo para adquirir Webster Financial Corporation, la empresa matriz de Webster Bank, una entidad de banca minorista y de empresas en Estados Unidos, con sede en Stamford (Connecticut), por 12.200 millones de dólares.

Según ha informado el grupo financiero español a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta operación une dos entidades "muy complementarias" y permitirá ampliar de forma significativa la escala, la base de depósitos y las capacidades del Santander en Estados Unidos.

La adquisición, equivalente a aproximadamente el 4 % de los activos totales de Santander, complementa a Santander US, la filial del banco español en Estados Unidos, al situar a la entidad resultante entre las diez principales firmas de banca minorista y de empresas de todo el país. La operación se financiará con el exceso de capital del Santander y su propia generación futura de capital, según ha informado el banco.

Cantidad

La cantidad citada es la valoración implícita de Webster, ya que el Santander ofrece 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones del banco español de nueva emisión en Estados Unidos (ADS) por cada acción de la entidad adquirida, lo que supone 26,25 dólares por acción.

En total, la contraprestación del Santander es de 75,00 dólares por acción de Webster, lo que equivale a una prima del 14 % sobre la media de los últimos tres días.

Durante los últimos cinco años, Estados Unidos ha sido uno de los principales generadores de valor del grupo Santander, con un incremento medio anual del beneficio después de impuestos del 31 % en los últimos tres años.

El Santander pasará a tener un balance conjunto en el país de aproximadamente 327.000 millones de dólares en activos, 185.000 millones de dólares en préstamos y 172.000 millones de dólares en depósitos, según datos a 31 de diciembre de 2025.

Esperanza

El grupo que preside Ana Botín espera que la operación mejore de forma significativa el negocio del banco español en Estados Unidos, con un perfil más equilibrado, al unir la fortaleza del Santander en financiación al consumo con la posición de Webster en banca de empresas.

Además, se espera que la operación genere sinergias de costes "significativas", de aproximadamente 800 millones de dólares, equivalentes a en torno al 19 % de la base de costes conjunta, "gracias a la experiencia en integraciones de Santander y Webster, y a un modelo de ejecución disciplinado".

La transacción se prevé que se complete en el segundo semestre de 2026 y, a juicio del Santander, une dos entidades "muy complementarias" y permitirá ampliar de forma significativa la escala, la base de depósitos y las capacidades del banco español en Estados Unidos.

Cierre de la operación

Hasta el cierre de la operación, Santander y Webster continuarán como entidades independientes y no se producirán cambios en las cuentas de los clientes, el acceso a oficinas ni en el servicio cotidiano que ofrecen.

Fundado en 1935, Webster da servicios a particulares, familias y empresas en actividades de banca minorista, banca de empresas y servicios financieros para el sector sanitario.

Christiana Riley continuará como la máxima responsable de Santander en Estados Unidos y consejera delegada de Santander Holdings USA.

El actual consejero delegado de Webster, John Ciulla, será el consejero delegado de Santander Bank NA (SBNA), entidad en la que se integrarán todos los negocios de Webster. De su lado, el director general y de operaciones de Webster, Luis Massiani, será responsable de liderar el proceso de integración.

Madrid / EFE