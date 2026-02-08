Sangría Caroreña brilla con nueva pinta

Las etiquetas de Sangría Caroreña estrenan imagen, en la presentación PET de 1,75 litros, en los sabores tinta, blanca y rosada, porque lo bueno evoluciona para seguir refrescando los mejores momentos de los consumidores venezolanos.

Según una nota de prensa, este refrescamiento trae nueva tipografía, colores más vibrantes y una gran presencia de las frutas; un retoque que llega después de diez años para marcar la nueva era de Caroreña y demostrando que ser líder es estar a la moda, adaptarse a los cambios y a las nuevas tendencias, manteniendo su esencia y su flow auténtico.

Voz

“Para Caroreña innovar es parte de su naturaleza, esta es una forma de mostrar con imagen lo que siempre hemos demostrado con sabor. Con la nueva etiqueta buscamos acercarnos emocionalmente a los consumidores, haciendo el producto más llamativo en los puntos de venta para seguir liderando el mercado de sangrías”, enfatizó Rafael Aparicio, gerente de Categoría Vinos y Sangrías.

Sigue a @carorenave y participa en las dinámicas de la marca para darle la bienvenida a la nueva pinta.

Caracas / Redacción Web