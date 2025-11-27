Sánchez y Alfonzo guiaron a Magallanes en Barquisimeto

Los Navegantes del Magallanes iniciaron con buen pie la séptima semana del campeonato, y este miércoles no fue la excepción, pues los turcos se llevaron su segunda victoria al hilo ante Cardenales de Lara, con resultado final de 4 carreras por 3, en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Humberto Hernández, integrante del departamento de prensa magallanero, dijo que como en sus presentaciones anteriores, Ricardo Sánchez pudo darle otra larga apertura a Yadier Molina en lo que fue su octava exhibición de la zafra, el zurdo trabajó por espacio de 6.0 episodios en los que recibió seis imparables, permitió dos carreras limpias, ponchó a siete y regaló cuatro boletos. Cabe destacar que Sánchez tuvo apenas su segunda apertura, de las ocho, en la que otorgó tres boletos o más, la primera fue el pasado 14 de noviembre ante los Tigres en Maracay donde dio tres.

“No me enfoco en los corredores que están en las bases, me enfoco más en el plan que tenemos desde el principio, tengo que estar más en el plan y no cambiarlo. Hay muchas cosas que no podemos controlar y eso es un ejemplo, después que la bola sale de mis manos no puedo controlar muchas cosas, pero siempre y cuando nos mantengamos en el plan yo sé que voy a durar mucho tiempo en el juego”, subrayó el zurdo mediante su salida. “Para mí la confianza vale mucho más de cualquier pitcheo que pudiera hacer, es la confianza que tú tengas allí y eso es lo más importante que puede hacer un lanzador. Tienes el mismo plan, no cambies de plan y eso te facilita mucho el trabajó”.

Los crepusculares comenzaron abriendo la pizarra en la segunda entrada con un imparable de Yohendrick Piñango que impulsó a Danry Vázquez desde segunda. No obstante, los bucaneros empataron las acciones tras un sencillo productor de Andretty Cordero hacia el jardín izquierdo con el que anotó Luis Suisbel.

En la cuarta entrada, Puig abrió el inning con un doble por el prado izquierdo, para que luego Tucupita Marcano lo moviera a la tercera almohadilla con un toque de bola y el cubano terminó anotando la segunda del conjunto naviero tras un envío desviado del relevista Leonardo Pestana.

Empate transitorio

Seguidamente, los de casa empataron el choque a dos carreras en la sexta producto de un hit de Yonny Hernández que envió a Eduardo García a la goma. Sin embargo, la paridad duró instantes para el Cardenales, pues en la séptima Carlos Rodríguez conectó un sencillo al central y dejó la mesa servida para Eliézer Alfonzo Jr., quien sacó su poderío y sonó un cuadrangular por el jardín derecho que puso arriba a la Nave y concretó así otra buena jornada a la ofensiva para él.

“Él (Listher Sosa) me lanzó una recta un poco pegada y yo salí a buscar un pitcheo alto en la zona ya que tenía corredor en primera y quería evitar el doble play. Desde el principio me coloqué temprano en el turno y tenía que estar a tiempo para algún pitcheo en la zona, me lanzó ese pitcheo alto y en strike y gracias a Dios pude conectar la bola y salió el cuadrangular” , declaró “Fonzy” en lo que fue su plan de trabajo en el turno.

En el final, los pájaros rojos intentaron empatar las acciones y se acercaron en la pizarra ante Enderson Franco debido a un sencillo de Ildemaro Vargas que impulsó a Hernández. SIn embargo, el derecho salió del mal momento al instante y pudo acabar el episodio para darle la victoria a los valencianos.

En los totales, Ricardo Sánchez (3-1) logró su tercer lauro de la campaña, mientras que Listher Sosa (0-1) cayó en el compromiso y Enderson Franco (3) se adjuntó el salvado. Los dirigidos por Yadier Molina volverán a Valencia para medirse en una serie de dos juegos ante las Águilas del Zulia en los que buscarán continuar el buen momento.

Barquisimeto / Redacción Web