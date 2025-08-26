San Carlos albergará la IV Válida del Campeonato Nacional de Karting

El Campeonato Nacional de Karting 2025 se aproxima cada vez más a su final. Una vez disputada la IV válida de la zafra 2025 en el Kartódromo Internacional Carmencita Hernández de Maracay, estado Aragua, ha llegado el momento de acudir al recinto de San Carlos, Cojedes, escenario donde la llamada "cuna del automovilismo nacional retomará sus actividades para cerrar por todo lo alto el octavo mes del año".

David Rodríguez, jefe de prensa de la Federación Venezolana de Karting (FVK), informó que los pilotos de todas las edades y nóveles exponentes del automovilismo mostrarán sus aptitudes al volante durante los días 29 y 30 de agosto en San Carlos. Se espera que dejen todo en el pavimento en pro de arribar al peldaño más alto del podio en la V válida de la zafra.

Trazado

El legendario trazado de Cojedes ha sido sede de importantes eventos nacionales e internacionales. Se caracteriza por su distancia de 3.200 metros, su diseño desafiante y sus antecedentes en el automovilismo y motociclismo. Ha albergado campeonatos mundiales de motociclismo, Fórmula 2 y 3, al igual que eventos de índole sudamericanos y panamericanos, entre otros.

Aspecto a considerar en esta competencia, serán las condiciones climáticas. El calor en la región hará que los pilotos se sometan a exigencias pocas veces vista. Factores como la hidratación serán fundamentales en esta válida y, en ese sentido, una estrategia bien definida podría ser determinante en el asfalto.

Para los espectadores que se darán cita en estas Instalaciones, también cuenta con instalaciones para carreras de alto nivel, en las cuales se encuentran áreas para equipos, boxes y zonas diseñadas para los fans de la velocidad.

Caracas / Redacción Web